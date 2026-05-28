あなたは、周囲を気にせず映え撮影に夢中な人に、ウンザリしてしまった経験はありませんか？今回は、登山中にそんな2人組に遭遇してしまった女性のエピソードをご紹介しましょう。◆映え優先？ 山に響く大騒ぎある休日の朝。北野晴海さん（仮名・34歳）は、久しぶりのソロ登山を楽しむため、人気の低山を訪れていました。「空気も澄んでいて、今日は最高の登山日和だな〜って感じでしたね」休日ということもあり、山には家族連れや