◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本(現地14日、アメリカ/マイアミ)WBC連覇を逃した野球日本代表・侍ジャパンの山本由伸投手が今大会を振り返りました。先発した山本投手は1回に先頭打者本塁打を浴びて先制を許すと、2回にも連続2ベースヒットから失点。4回2失点でマウンドを降りました。山本投手は試合後「本当に心から悔しい。もう終わってしまったので悔しいとしか言えない」と思いを吐露。自身の投