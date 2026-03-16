3月15日、帯広競馬場で行われた11R・イレネー記念（BG1・3歳・ダ直200m）は、鈴木恵介騎乗の3番人気、オレノコクオウ（牡3・ばんえい・槻舘重人）が勝利した。2着にホクセイイワキヤマ（牡3・ばんえい・坂本東一）、3着に2番人気のレッドウンカイ（牡3・ばんえい・松井浩文）が入った。勝ちタイムは1:54.3（馬場水分1.3％）。1番人気で西将太騎乗、キングウンカイ（牡3・ばんえい・松井浩文）は、5着敗退。各馬一斉にスター