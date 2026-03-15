現地３月14日に開催されたプレミアリーグの第30節で、チェルシーはニューカッスルとホームで対戦。０−１で敗れた。完封負けを喫した一戦で、話題となっているのが、ここ数試合でチェルシーが取り入れている試合前のルーティーンだ。センターサークルのラインに沿って、イレブンが円陣を組むというものだ。ニューカッスル戦でも実施したが、この日はいつもと少し様子が違っていた。なんと円陣の中央に主審のポール・ティアニ