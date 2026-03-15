「解説席の笑いも誘った」「パーマーも困惑」プレミアリーグで見られた奇妙な光景に英紙注目「主審ティアニーが…」

「解説席の笑いも誘った」「パーマーも困惑」プレミアリーグで見られた奇妙な光景に英紙注目「主審ティアニーが…」