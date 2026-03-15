インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、役員運転手派遣・社長秘書派遣を行っているトランスアクト（東京都港区）と共同で調査した「専属運転手を雇ってそうなWBC日本代表選手」のアンケート結果をランキングで紹介しています。【1〜10位】鈴木誠也選手、吉田正尚選手は何位？意外なランキング結果を見る！調査は2月27日〜3月6日にインターネットで行われました。ランキングは400の有効回答で作成。3位