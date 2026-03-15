インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、役員運転手派遣・社長秘書派遣を行っているトランスアクト（東京都港区）と共同で調査した「専属運転手を雇ってそうなWBC日本代表選手」のアンケート結果をランキングで紹介しています。

【1〜10位】鈴木誠也選手、吉田正尚選手は何位？ 意外なランキング結果を見る！

調査は2月27日〜3月6日にインターネットで行われました。ランキングは400の有効回答で作成。

3位は米大リーグ「コロラド・ロッキーズ」の菅野智之投手でした。46票を獲得。投票した人からは「車の中でも時間を惜しんで打者の傾向やクセを勉強していそうだから運転している時間がなさそう」（40代・男性）、「まだアメリカの運転には慣れていないだろうと勝手に想像しています。とりあえずしばらくはあり得るかなと」（30代・女性）などの声が寄せられたということです。

2位は米大リーグ「ロサンゼルス・ドジャース」の山本由伸投手で、47票でした。回答では、「練習道具や食事、そして睡眠に至るまで徹底的に『質』を追求するタイプ。移動中も『リカバリーのための時間』と割り切り、信頼できる運転手に任せていそう」（50代・男性）、「腕を大事にする」（60代・女性）、「契約で、球団がつけていそう」（50代・男性）といった意見が見られたとのことです。

1位は、山本投手と同じ「ロサンゼルス・ドジャース」に所属する大谷翔平選手でした。214票。「余裕で専属運転手を雇えるほどの年俸だから」（50代・男性）、「国宝級の選手なのでケガをされたら困るので、運転のうまいプロのドライバーを雇っていてほしい」（40代・女性）、「プライベートジェットを持っているくらいなので専属運転手はいて当たり前だと思う」（40代・男性）などのコメントが集まったということです。