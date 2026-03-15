「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパンベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）日本が１点先制を許した後の一回裏、先頭打者の大谷翔平選手が同点本塁打を放った。完璧な右翼スタンドへの先頭打者返し。ダイヤモンドを回りながら軽く、米国大陸初の「お茶点てポーズ」を繰り出した。ベンチに戻ってナインとハイタッチを交わした後に、ベンチ内を歩きながら再び「お茶点てポーズ」を繰り出し、今度は猛烈な勢いでかき混ぜまくった