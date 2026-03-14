【モデルプレス＝2026/03/14】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】ME:I、美スタイル際立つ衣装でパワフルパフォーマンス◆ME:I、3曲パワフルパフォーマンス今回で「TGC」3開催連続登場となったME:I。デビュー曲『Click』をエネルギッシュに披露し、全員で挨拶すると、観客からは大きな歓声