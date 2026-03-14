ME:I、3開催連続登場「TGC」登場 3曲パワフルパフォーマンスで観客熱狂
【モデルプレス＝2026/03/14】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】ME:I、美スタイル際立つ衣装でパワフルパフォーマンス
今回で「TGC」3開催連続登場となったME:I。デビュー曲『Click』をエネルギッシュに披露し、全員で挨拶すると、観客からは大きな歓声が上がった。
モデルとしてランウェイも歩いたSUZU（山本すず）は、感想を求められると「とってもとっても楽しかったです！これからステージも頑張ります！」と笑顔で意気込み。続く『Best Match』では花道を歩きながら歌唱。メンバーそれぞれの美しい歌声が会場に響き渡った。
ラストは『MUSE』で締めくくり、会場の熱気を高めた。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・など、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
M1.Click
M2.Best Match
M3.MUSE
【Not Sponsored 記事】
【写真】ME:I、美スタイル際立つ衣装でパワフルパフォーマンス
◆ME:I、3曲パワフルパフォーマンス
今回で「TGC」3開催連続登場となったME:I。デビュー曲『Click』をエネルギッシュに披露し、全員で挨拶すると、観客からは大きな歓声が上がった。
ラストは『MUSE』で締めくくり、会場の熱気を高めた。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・など、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1.Click
M2.Best Match
M3.MUSE
【Not Sponsored 記事】