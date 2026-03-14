[3.14 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第6節](ロートF)※14:00開始主審:小林拓矢<出場メンバー>[奈良クラブ]先発GK 96 マルク・ヴィトDF 22 生駒稀生DF 27 中山雅斗DF 33 佐藤大翔DF 36 石井大生MF 7 田村亮介MF 10 森田凜MF 20 國武勇斗MF 37 濱名元希MF 50 芝本蓮FW 17 田村翔太控えGK 15 岡田慎司DF 8 吉田新DF 16 奥田雄大DF 40 吉村弦MF 18 後藤卓磨MF 21 戸水利紀FW 14 望月想空FW 19 関口智也FW 42 岡崎大志郎監督大黒将