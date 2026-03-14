奈良vs新潟 スタメン発表
[3.14 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第6節](ロートF)
※14:00開始
主審:小林拓矢
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 22 生駒稀生
DF 27 中山雅斗
DF 33 佐藤大翔
DF 36 石井大生
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 37 濱名元希
MF 50 芝本蓮
FW 17 田村翔太
控え
GK 15 岡田慎司
DF 8 吉田新
DF 16 奥田雄大
DF 40 吉村弦
MF 18 後藤卓磨
MF 21 戸水利紀
FW 14 望月想空
FW 19 関口智也
FW 42 岡崎大志郎
監督
大黒将志
[アルビレックス新潟]
先発
GK 64 バウマン
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 26 佐藤海宏
MF 7 大西悠介
MF 8 白井永地
MF 30 奥村仁
MF 55 マテウス・モラエス
FW 13 落合陸
FW 99 小野裕二
控え
GK 71 内山翔太
DF 38 森昂大
MF 17 シマブク・カズヨシ
MF 22 新井泰貴
MF 40 石山青空
MF 46 笠井佳祐
MF 48 大竹優心
MF 96 吉田陣平
FW 18 若月大和
監督
船越優蔵
※14:00開始
主審:小林拓矢
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 22 生駒稀生
DF 27 中山雅斗
DF 33 佐藤大翔
DF 36 石井大生
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 37 濱名元希
MF 50 芝本蓮
FW 17 田村翔太
控え
GK 15 岡田慎司
DF 8 吉田新
DF 16 奥田雄大
DF 40 吉村弦
MF 21 戸水利紀
FW 14 望月想空
FW 19 関口智也
FW 42 岡崎大志郎
監督
大黒将志
[アルビレックス新潟]
先発
GK 64 バウマン
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 26 佐藤海宏
MF 7 大西悠介
MF 8 白井永地
MF 30 奥村仁
MF 55 マテウス・モラエス
FW 13 落合陸
FW 99 小野裕二
控え
GK 71 内山翔太
DF 38 森昂大
MF 17 シマブク・カズヨシ
MF 22 新井泰貴
MF 40 石山青空
MF 46 笠井佳祐
MF 48 大竹優心
MF 96 吉田陣平
FW 18 若月大和
監督
船越優蔵