【モデルプレス＝2026/03/13】SixTONESの松村北斗13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」レッドカーペットに登場した。【写真】3冠受賞したストメンバー◆松村北斗「話題賞」受賞で3回目のレッドカーペット登場松村は、俳優部門と作品部門でそれぞれ話題賞を受賞。俳優部門では「秒速5センチメートル」と「ファーストキス 1ST KISS」、作品部門では「ファーストキ