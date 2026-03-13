3冠受賞のSixTONES松村北斗、レカペ2回目 フォーマルなスーツ姿でにこやかに会釈【第49回日本アカデミー賞】
【モデルプレス＝2026/03/13】SixTONESの松村北斗13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」レッドカーペットに登場した。
【写真】3冠受賞したストメンバー
松村は「秒速5センチメートル」、「ファーストキス 1ST KISS」で話題賞を受賞。
そのほか優秀主演男優賞、優秀助演男優賞を獲得しトリプル受賞となった松村は、この日レッドカーペットに3回登場。「ファーストキス 1ST KISS」の監督を務めた塚原あゆ子氏とともにレッドカーペットを闊歩し、オーラを放った。また、観客に向かってにこやかに会釈するなど、サービス精神旺盛な姿を見せていた。
同賞は2025年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一劇場で1日3回、かつ2週間以上映画館のみで連続して上映された作品）が対象。
司会は、7年連続となる羽鳥慎一アナウンサーと、「あんのこと」で第48回最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務める。（modelpress編集部）
◆松村北斗「話題賞」受賞で3回目のランウェイ
◆第49回日本アカデミー賞
