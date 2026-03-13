3冠受賞のSixTONES松村北斗、レカペ2回目 フォーマルなスーツ姿でにこやかに会釈【第49回日本アカデミー賞】

3冠受賞のSixTONES松村北斗、レカペ2回目 フォーマルなスーツ姿でにこやかに会釈【第49回日本アカデミー賞】