NHKの鈴木奈穂子アナウンサー（44）が13日、同局「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演するも、途中退席する場面があった。この日は連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインを務める女優の郄石あかりをゲストに迎え、トークを展開。番組開始から1時間が過ぎ、映画コーナーに入る直前に、キャスターの「博多華丸・大吉」博多大吉は「実はきょう鈴木さんがここまでなんですね」と報告した。鈴木アナは「すいません、ち