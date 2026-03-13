大分県速見郡日出町にあるテーマパーク「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」を運営するサンリオエンターテイメント。ハーモニーランドの“エンタメリゾート化”を見据え、大分県杵築市と「世界でいちばん、やさしい場所」としてのエンタメリゾート化構想を尊重し、相互の密接な連携により、地域社会の活性化及び住民サービスの向上を推進するための包括連携協定の締結式が執り行われました。 サンリオ 大分県杵築