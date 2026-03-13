なぜ我々には「伝える」という能力が必要なのか？「家族」と「群れ」という二つの共同体に属してきた人類特有の構造が、演劇をはじめとする芸術の起源となったという説がある。しかしその伝えるという能力が発達し、巨大な共同体を生み出した結果、戦争という新たな営みが生まれてしまったと可能性もあるという。【図】アメリカのトランプ現象の説明のために用いられる、エレファントカーブ書籍『寂しさへの処方箋』より一