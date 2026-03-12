中国の国会にあたる全人代が12日閉幕し、民族の団結を妨げる行為を処罰の対象とした法律案などが可決されました。全人代は12日、ことしのGDP成長率目標を4.5から5％に設定した政府活動報告や、AIやロボット産業を集中的に発展させることなどを含んだ2030年までの「5か年計画」を圧倒的多数の賛成で承認しました。また新たに民族の団結を妨げる行為を処罰の対象とする「民族団結進歩促進法案」が可決・成立しました。法律には「民族