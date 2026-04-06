タレントのスマイリーキクチ（54）が6日、Xを更新。京都府南丹市の男子児童が行方不明となっている件をめぐり、SNS上でのデマや誹謗（ひぼう）中傷について思いをつづった。キクチは「京都小6・安達結希さん（11）行方不明で不可解な謎が浮上…『リュックは第三者が置いた可能性』『かく乱目的か』元刑事が現場を分析」との見出しが付けられた記事を引用。「京都府南丹市立園部小学校の男児の行方が今まわかりません。SNSではデマ