違法・有害情報相談センターに寄せられた誹謗中傷に関する相談件数インターネットでの誹謗中傷投稿に関する相談が2024年度、総務省が委託する「違法・有害情報相談センター」に3989件寄せられ、過去最多を更新したことが5日、センターへの取材で分かった。中傷投稿への適切な対応をSNS事業者などに義務付ける情報流通プラットフォーム対処法が25年4月に施行された後も、投稿削除を望む被害者の泣き寝入りは後を絶たない。「表