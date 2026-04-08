サッカーJ1の浦和レッズ（浦和レッドダイヤモンズ）公式Xアカウントが2026年4月7日、「ソーシャルメディアにおける誹謗中傷について」との注意喚起を行った。「選手本人およびその家族の人格を傷つける誹謗中傷のメッセージ」浦和レッズは「先日の川崎フロンターレ戦後、一部選手のSNSアカウントに対し、選手本人およびその家族の人格を傷つける誹謗中傷のメッセージを確認いたしました」と報告した。「昨年9月、同様の事態を受け