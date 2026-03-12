2026年北中米ワールドカップを巡り、イラン代表が大会参加を見送る可能性が強いとの報道が広がっている。イランのアフマド・ドニャマリ・スポーツ大臣は国営テレビで「いかなる状況でも参加できない」との趣旨を表明した。 【画像】日本で急増するイランで親しまれる煙 イランはすでに本大会出場を決めており、グループGでベルギー、エジプト、ニュージーランドと対戦予定で、3試合すべてが