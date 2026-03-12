１日の東京マラソンで、レース前半の主役となったのが橋本龍一（２８）（プレス工業）だった。２時間２分切りのペースで突っ込み、中盤までトップを独走。終盤は力尽きたものの、果敢な走りで見る者に衝撃を与えた。第１ペースメーカー（ＰＭ）の外国人選手が１キロ２分５３〜５４秒の設定ペースから遅れる中、唯一設定通りのペースを刻んだ日本人ＰＭに橋本だけがつき、後続をみるみる引き離した。そのＰＭが１０キロで外れ、