AI検索サービスを展開するPerplexityが、PC上で24時間動作してPC作業をサポートするAIエージェント「Personal Computer」を発表しました。2026年2月に発表した既存のあらゆるAI機能を単一のシステムに統合して使いやすくする「Perplexity Computer」を発展させ、AIが実際のPC環境でユーザーの代わりに作業を実行できるようにしたものです。Everything is Computerhttps://www.perplexity.ai/ja/hub/blog/everything-is-computerAnn