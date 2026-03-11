イヤホンせずに動画見てたら…複数の海外メディアが、アメリカン航空便に搭乗した1人の乗客が機内で激昂し、客室乗務員の再三の注意に従わなかったとして、強制降機を命じられたと報じました。この投稿に対しSNSでは多くの反響が寄せられています。どのようなことがあったのでしょうか。【動画】えっ…これがSNSも非難殺到の「ヤバ客」ご尊顔です報道によるとこの女性乗客は、イヤホンやヘッドホンをせず、スマートフォンから