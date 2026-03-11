イヤホンせずに動画見てたら…

複数の海外メディアが、アメリカン航空便に搭乗した1人の乗客が機内で激昂し、客室乗務員の再三の注意に従わなかったとして、強制降機を命じられたと報じました。この投稿に対しSNSでは多くの反響が寄せられています。どのようなことがあったのでしょうか。

報道によるとこの女性乗客は、イヤホンやヘッドホンをせず、スマートフォンから音を垂れ流した状態でコンテンツを視聴していたとのこと。客室乗務員よりヘッドホンの装着を求められるも、これを拒否し客室乗務員を罵倒。最終的には指示に従えなかったとして、保安官によって機体から降ろされたとのことです。なお報道によると、この女性は酒に酔った状態だったということでした。

この映像を見たSNSユーザーは「こんな迷惑な人は飛行機に乗ることを禁止すべきだ」「本当に最悪な人」「乗務員の指示を無視するのは犯罪です」「ヘッドフォンなんて安いし、誰もあなたの動画の音声を聞きたくない」「イヤホンをつけたり、携帯電話をサイレントモードにしたりするのはそんなに難しいことじゃない。ただまともな人間でいるだけでいい」といったコメントを寄せています。