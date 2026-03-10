【その他の画像・動画等を元記事で観る】 現役高校生アーティストのMON7Aが、シンガーソングライターの優里が運営するYouTubeチャンネル『優里ちゃんねる』に出演。話題の新曲「僕のかわい子ちゃん」のデュエットコラボが実現した。 ■優しく繊細なMON7Aと力強く硬派な優里。両者のスタイルの違いが際立つ神コラボ 「僕のかわい子ちゃん」は、MON7Aが、2025年にABEMA 恋愛リアリティショー『今日、好き