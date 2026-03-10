圧巻の声量の優里に対し、MON7Aは美しいハイトーンで魅了！優里×MON7A「僕のかわい子ちゃん」デュエットコラボ動画に大反響

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

現役高校生アーティストのMON7Aが、シンガーソングライターの優里が運営するYouTubeチャンネル『優里ちゃんねる』に出演。話題の新曲「僕のかわい子ちゃん」のデュエットコラボが実現した。

■優しく繊細なMON7Aと力強く硬派な優里。両者のスタイルの違いが際立つ神コラボ

「僕のかわい子ちゃん」は、MON7Aが、2025年にABEMA 恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。ハロン編』に参加し、想いを寄せる長浜広奈へアピールする際に弾き語りで披露して大きな話題となった楽曲。YouTubeでの弾き語り動画が450万再生を記録するなど、リリース前から公式音源化が切望されていた。

リリース直後、LINE MUSICリアルタイムランキングで3位、デイリーランキングでは初登場15位を記録（3月7日付）。Apple MusicでもデイリーTOP 100にチャートインしている他、歌詞検索サービス「歌ネット」ではリアルタイムチャートで1位を獲得し、デイリーチャートは初登場2位を獲得した。

また、ベトナム・ハロンにて全編ロケーション撮影されたMVもリリース日当日にプレミア公開されると、1万人に迫るユーザーがリアルタイムで視聴。初日の再生数が60万を超えた他、YouTube music chartsの急上昇ランキングで11位、デイリーランキングでは初登場18位を記録している（3月7日付）。

そんな好状況のなか、あらたに「僕のかわい子ちゃん」で優里とのデュエットコラボが実現。

優里が運営するYouTubeチャンネル『優里ちゃんねる』にて公開され、早くも大反響となっており、ハイトーンボイスで優しく歌うMON7Aに対して、圧倒的な声量で硬派に力強く歌い上げる優里とのコラボは必見の内容となっている。

■リリース情報

2026.03.07 ON SALE

MON7A

SINGLE「僕のかわい子ちゃん」

■関連リンク

優里ちゃんねる

優里 OFFICIAL SITE

https://www.yuuriweb.com/

MON7A OFFICIAL SNS

YouTube

X

https://x.com/7montaz

Instagram

https://www.instagram.com/7montaz

TikTok クリエイターアカウント

TikTok音楽アカウント