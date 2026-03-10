侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が、第６回ＷＢＣで、２連覇とともに史上最多の本塁打王を狙う。チームは１次Ｒの１位通過を決め、大谷も１番打者としてここまで３戦で２発を含む９打数５安打の打率５割５分６厘とチームをけん引。これまでの１大会の最多本塁打は０６年韓国の李承ヨプ（現巨人打撃コーチ）、２３年米国のＴ・ターナー（フィリーズ）の５本。勝負強さも発揮している大谷には十分に射程内だ。大会