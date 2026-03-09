【モデルプレス＝2026/03/09】歌手の天童よしみが3月8日、自身のInstagramを更新。亡き父親との幼少期の2ショットを公開した。【写真】71歳ベテラン歌手「お父様そっくり」亡き父親との2ショット公開◆天童よしみ、亡き父親との幼少期ショット公開天童は「3月7日は最愛の父が亡くなって17年目の命日です」とコメントし、七五三の時に撮影したという着物姿の自身とスーツ姿の父親の過去ショットを公開。「父が亡くなった後私は