天童よしみ、亡き父親の17年目の命日に幼少期2ショット公開「そっくり」「素敵な思い出」と反響
【モデルプレス＝2026/03/09】歌手の天童よしみが3月8日、自身のInstagramを更新。亡き父親との幼少期の2ショットを公開した。
【写真】71歳ベテラン歌手「お父様そっくり」亡き父親との2ショット公開
天童は「3月7日は 最愛の父が亡くなって17年目の命日です」とコメントし、七五三の時に撮影したという着物姿の自身とスーツ姿の父親の過去ショットを公開。「父が亡くなった後 私は新歌舞伎座の座長公演でした 歌はボロボロだけどみなさまのおかげで最後まで務める事が出来ました 」と父親が亡くなった時のことを回想し、「これからも 強い精神と優しい心 暖かさ忘れずに歌って行きたいと思います」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「お父様そっくり」「素敵な思い出」「可愛らしい」「大切なお守りですね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
