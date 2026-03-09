俳優の村田充（48）が8日、自身のXを更新。複雑な心境を吐露した。8日夜「シンプルにはらわた煮えくり返っているけれど、舞台の台本が届いたので没頭できています」とポスト。その数分後に「リーディンググラス(老眼鏡)を新調したのでとても調子が良い男(48)」とつづっていた。このポストに対し「その怒りをエネルギーに変えて、舞台でさらに輝きそうですね。応援しています！」「村田さんにとって安寧な日々が過ごせる日が早くき