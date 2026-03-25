《ダイエット頑張ってます》3月23日、インスタグラムのストーリーズでこうつづったのは元俳優・前山剛久（35）。ホストとして働いていた先日まで金髪だったが、黒髪に軽くパーマをあてた“イメチェン姿”を公開。投稿では自身のファンサイトにアクセスできるリンクを添えており、ファンに向けた活動に軸足を移しているようだ。昨年12月に「真叶（まなと）」の源氏名でホスト転身を発表し、東京・六本木のメンズラウンジで働いてい