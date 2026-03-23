’21年12月に急逝した元恋人の神田沙也加さん（享年35）に言及した動画が大炎上し、勤務していたメンズラウンジを退店した元俳優・前山剛久（35）。昨年12月に「真叶（まなと）」の源氏名でホストに転身してから約3カ月で“無職”となってしまったが、早くも動き出しているようだ。騒動の発端は、勤務先だったメンズラウンジの代表取締役で先輩ホスト・YUKIYAが3月1日にYouTubeチャンネルで公開した動画。前山は元カノ「Kさん」の