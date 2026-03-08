8日午前、埴科郡坂城町で4歳の女の子が井戸の中に落ち、警察と消防によって救助されました。消防によりますと、女の子は低体温症の疑いで病院に搬送されましたが、搬送時、意識はあったということです。8日午前11時半前、坂城町中之条で「娘が井戸に落ちた」と消防に通報がありました。井戸の中に落ちたのは4歳の女の子で、警察と消防によって救助されました。消防によりますと、女の子は低体温症の疑いで安曇野市内の病院に搬送さ