5年前、自宅で妻を殺害した罪に問われ、無罪を主張していた元長野県議会議員の丸山大輔被告（51）の裁判で、最高裁は13日付で丸山被告の上告を退ける決定をしました。丸山被告を懲役19年とした判決が確定することになります。丸山被告は2021年9月、長野県塩尻市の自宅兼酒造会社の事務所で、当時47歳だった妻の希美さんの首を圧迫し、殺害した罪に問われていました。丸山被告は事件当時「議員会館にいた」と述べ無罪を主張していま