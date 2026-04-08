お笑いタレントのもう中学生と結婚した女優でモデルの恵理が、故郷の長野県上田市で花見を楽しむ様子をアップした。８日までに自身のインスタグラムを更新し「昼は母と、夜は友達とお花見に行ってきました」という。「この時期の上田城跡公園は優しい春の色に包まれていて大好きです」とお気に入りの公園のようだ。「でもやっぱり食べることに夢中になり…昼も夜も、花より芋でした。笑（昼じゃがバター、夜さつまいもスティ