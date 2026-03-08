トランプ大統領はイラン南部の女子学校で多数の児童らが死亡した攻撃について、アメリカ軍による関与を否定し「イランの仕業だ」と主張しました。【映像】死亡したイランの最高指導者ハメネイ師トランプ大統領「イランによる仕業だ。イランの兵器は非常に精度が低い。まったく正確性を欠いている。イランによる仕業だ」この攻撃についてアメリカメディアはアメリカ軍による誤爆の可能性が高いと報じています。また、トランプ