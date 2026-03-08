セクシー女優の田野憂（22）が8日、自身のXを更新。WBCの観戦予定を明かしながら、不安を吐露した。田野は侍ジャパンの6日の台湾戦、7日の韓国戦ともに、リアルタイム観戦している様子をXで連続投稿。韓国戦後には「お疲れ様でしたー！大好きです侍ジャパン」と勝利を喜んでいた。ただその後、深夜の投稿で「WBC見てて楽しくて明日客席いって応援するのにdmでお前にあったら殺す宣言されてて怖すぎてどうしよう」と“殺害予告