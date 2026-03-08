オープン戦、阪神１−０ソフトバンク」（７日、甲子園球場）Ｇ倒ローテが見えてきたで！！阪神はソフトバンクとのオープン戦に１−０で勝利。高橋遥人投手（３０）が２番手で今年２度目の実戦登板に臨み３回１安打無失点で自身初の開幕ローテ入りへ大きく前進した。先発した同学年左腕・大竹耕太郎投手（３０）も古巣相手に３回２安打無失点と上々。村上が開幕投手に決まっている中、このままいけば、大竹が開幕２戦目の２８