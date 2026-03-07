野球ファンが注目するWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）。その1次ラウンド、日本対オーストラリア戦が3月8日に東京ドームで開催される。この一戦が、今上天皇が観戦する「天覧試合」となることが発表された。宮内庁の発表によれば、試合開始から観戦する予定だという。【写真を見る】羽田空港にファミリーで到着した大谷の“パパの姿”今上天皇がWBCを観戦するのは、皇太子時代の2006年、2009年に続き3度目だ。だが、