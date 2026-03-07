ハローキティ、シナモロール、クロミ、マイメロディ、ポムポムプリン、ポチャッコによる新生アイドルユニット「きゅあかわきゅーと！」が再登場するイベントが、5月3日（日・祝）と5月4日（月・祝）の2日間限定で、東京・後楽園にある東京ドームホテルで開催される。【写真】料理も推しも満喫できる！昨年のイベントの様子■夢のような2日間今回開催される「サンリオキャラクターズ きゅあかわ！ぱらだいす！」は、サンリオ