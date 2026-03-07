誰もが認める史上最高の日本人メジャーリーガー、大谷翔平選手。そのすごさは豪快なホームランだけではないという。新刊『野球ビジネス』の著者で、人気YouTubeチャンネル「トクサンTV」を主宰するトクサンこと徳田正憲氏が、日本人が知らない大谷選手の「本当のすごさ」を語る。大谷翔平のホームランの秘密先日、データに詳しい相棒、ライパチ（大塚卓）から聞きました。MLBではスタットキャストに「打者の打席での立ち位置」と「