フィギュアスケート・世界ジュニア選手権フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は6日（日本時間7日）、エストニア・タリンで男子フリーが行われた。ショートプログラム（SP）首位の17歳・中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が178.96点、合計268.47点で優勝。男子では日本勢初となる連覇を達成した。4回転2本、ノーミスの演技で快挙を成し遂げた。冒頭の4回転サルコーを華麗に着氷。4回転―3回転のトウループ、3回転アクセル