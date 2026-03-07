フィギュアスケート・世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は6日（日本時間7日）、エストニア・タリンで男子フリーが行われた。ショートプログラム（SP）首位の17歳・中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が178.96点、合計268.47点で優勝。男子では日本勢初となる連覇を達成した。4回転2本、ノーミスの演技で快挙を成し遂げた。

冒頭の4回転サルコーを華麗に着氷。4回転―3回転のトウループ、3回転アクセル―オイラー―3回転サルコーと次々に跳んだ。後半に3回転ループを決めると両手で握りこぶしも。雄大な曲目に乗り、最後まで滑り切った。フィニッシュ後は仰向けに倒れこみ、何度もガッツポーズ。観客席からは大きな拍手喝采が送られた。

キス・アンド・クライで得点を確認すると笑顔を浮かべ、こみ上げてくるものがあったのか涙も。「今はとても幸せです」「Thank you so much！」と場内インタビューに英語で応じ、喜んだ。2位のソ・ミンギュ（韓国）は243.91点で、24.56点差をつけた圧勝だった。3位には241.23点の西野太翔が入った。

SPでは89.51点をマーク。“4回転の神”と称されるイリア・マリニン（米国）が保持していた88.99点を上回るジュニア世界歴代最高得点だった。

ミラノ・コルティナ五輪には年齢制限で出られず。4年後、2030年五輪を見据える逸材が連覇を成し遂げた。



（THE ANSWER編集部）