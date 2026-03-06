《今回の騒動を受け、関係者間で協議と検討を重ねた結果、プロジェクトは中止する判断に至りました》3月5日、Xでこう発表したのは連続起業家・溝口勇児氏（41）。高市早苗首相（64）が自身の名を冠した暗号資産（仮想通貨）「SANAE TOKEN」への関与を全否定したことを機に、連日対応に追われているようだ。同トークンは溝口氏が率いるWeb3コミュニティ「No Border DAO」が推進する、「Japan is Back」プロジェクトの一環として発行