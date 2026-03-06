《今回の騒動を受け、関係者間で協議と検討を重ねた結果、プロジェクトは中止する判断に至りました》

3月5日、Xでこう発表したのは連続起業家・溝口勇児氏（41）。高市早苗首相（64）が自身の名を冠した暗号資産（仮想通貨）「SANAE TOKEN」への関与を全否定したことを機に、連日対応に追われているようだ。

同トークンは溝口氏が率いるWeb3コミュニティ「No Border DAO」が推進する、「Japan is Back」プロジェクトの一環として発行された仮想通貨の一種。意見を収集する「ブロードリスニング」のインセンティブとして、参加者の貢献量に応じて付与することを謳っていた。

なお、プロジェクトの公式サイトでは、トークンについて《高市氏と提携または承認されているものではない》などと免責事項に記載。しかし、サイト上では高市氏のイラストや名前を用いてアピールされていたことから、“無断商用利用”や“詐欺”などの疑いを指摘する声が続出。3日には金融庁が同トークンの調査を検討していると共同通信などで報じられ、ますます物議を醸すことに。

さらに火に油を注いだのは、トークン発表時に溝口氏がYouTube番組で、高市首相サイドとの関係を匂わせるような発言をしていたこと。高市首相の公認後援会を名乗る団体がプロジェクトに共感を示していたXの投稿も掘り起こされ、さまざまな憶測が広がっていた。

「こうした事態を受けて、プロジェクトチームは4日にXを通じて声明を発表しました。高市首相との関係については、トークンの設計や発行などの業務を一任していた『株式会社neu』を通じて、首相の事務所と公認後援会と協議を重ねていたと説明。その上で、“コミュニケーションや認識の共有が十分ではなかった”と釈明していました。

双方の主張に食い違いが生じてしまったかたちですが、現時点でやりとりの内容など詳しい事実関係は明らかになっていません。チームは声明のなかでトークン保有者への補償、トークン名の変更、プロジェクトの見直し、有識者による検証会議の設置などの対応策を挙げていましたが、わずか1日でプロジェクトは中止に追い込まれていましました」（WEBメディア記者）

■「溝口さんは悪くない！」「本当に高市総理知らなかったの？」

冒頭の投稿では、関係者やトークン保有者に改めて謝罪し、検証や保証は責任を持って行う意向も示していた溝口氏。プロジェクトの“顔”として矢面に立たされるなか、彼を全力で擁護する“仲間”が――。

それは、ビジネスドキュメンタリー番組として人気を集めるYouTubeチャンネル「令和の虎」の2代目主宰で実業家の林尚弘氏（41）。高市首相がトークンの関与を全否定して以降、Xで溝口氏にエールを送っている（以下、《》内はすべて原文ママ）。

3日の投稿では《かなり高市さんと近いところと連携して かなりたしかなひとと連携して トークンを発行したんだと思う》と私見をつづり、《溝口さん、落ち度はあると思うけど そんなに悪くないんじゃないかな？そしてなんとかこの事態を対処して 切り抜けて すぐ復活すると思う》と予想。

翌4日にも《批判は多いけど YouTubeの番組から産まれたもので これだけのニュースをつくり 一国の総理に声明を出させる事態に。まじマンガじゃない？すごすぎない？ 自分は純粋にすごいと思う》と感心し、問題解決に取り組む溝口氏を応援していた。

そんな林氏は、自身で取材した情報をもとに“意見表明”も。4日に自身が携わるYouTubeチャンネル「フランチャイズチャンネル」で公開された動画で、「外れていたらごめんなさい。結論を言います。溝口さんは悪くない！」と明言。

いっぽう騒動をめぐっては、「株式会社neu」の松井健代表もXに謝罪文を発表し、一部で“トークンの提案者”と囁かれていた京都大学大学院・藤井聡教授もXで《ボランティアの形で無償で協力》と自らの立場を釈明していた。

林氏は動画内で、松井氏や藤井教授、高市首相の公認後援会を名乗る団体に言及し、「溝口さんがいま世論では、勝手に高市総理の名前を使って仮想通貨やってね、なんか、お金稼ぎしたみたいな感じになってますけども、溝口さんだってさ、ちゃんとさ、連携とるでしょ」と推察。

高市首相の公認後援会がXでプロジェクトに共感を示していたことにも触れ、「溝口さんは、ここら辺（媒介する関係者）からちゃんと承認を得ながら、連携を取りながら、そのトークンを発行したっていうのが僕の予想です。そうじゃなかったら、やらないでしょ。勝手にやるわけないでしょ」と熱弁。

また、「確かな筋から連携を取ってやってたんだけれども、高市総理が“はい、そんなの知りません”とプシャッと切ったわけですね」とも述べ、「本当に高市総理知らなかったの？って思うわけですね」と疑いの目を向けていた。さらに様々なパターンを想定しつつも、溝口氏と高市首相を媒介する関係者がトークン発行を承認していたとすれば、“溝口氏が信じてしまうのも無理はない”と主張。

溝口氏ひとりが悪者にされている現状に異論を呈し、「打ち合わせしていた証拠とか、LINEのやりとりとか、そういうのが出てきたら、一気に形勢は逆転すると思いますね」とも言及。動画の終盤では「僕は、（高市首相が）ちゃんと知ってたという説にかけます」と述べ、高市首相に“虚偽疑惑”があると指摘したかたちに。

動画が公開された同日には、Xでも《溝口さんだけの責任か？ 間に入った人たちの責任は？ 高市さんの管理者責任はないのか？》と問題提起していた林氏。5日には《みんな！ 溝口さん 悪くないと思う人 リツイートして！！》と呼びかけ、《俺は 溝口さんは しっかり 高市さんサイドと 連携してたと思うよ！！！！》と訴えていたが……。

「トークンは“投機目的”ではないとされていますが、発行や販売の仕組みなどが資金決済法上の暗号資産交換業に該当する可能性も一部で指摘されています。溝口氏と高市首相サイドをつなぐ関係者たちの連携に不備があったとしても、トークンの免責事項には“高市首相の承認や提携はない”と予め明記されていました。にもかかわらず、誤認を招きかねないPRが展開されていたのは、運営サイドの落ち度ではないでしょうか。また、調査や検証結果が公表されていない段階で、溝口氏に近い人物が公然と彼を擁護することは混乱を招く恐れもあるように思います」（前出・WEBメディア記者）

溝口氏を庇うような主張を展開した林氏だが、彼のXや動画のコメント欄には疑問を呈する声が次のように寄せられている。

《それは金融庁が調べることであなたが決めることではない》

《庇護したい気持ちは分かるけどやり方は間違えてますよ。免疫事項に承認はとってないと書いてるから詰めが甘すぎ》

《名前や肖像・イメージの商用利用をしている以上、連携や共有の証拠は契約書なんだが はやく溝口さんに商品を販売する契約書なり合意書を出してもらいなよ》

《結論で溝口悪くないって言いながら、その根拠にあたるものはほぼ憶測しか出てきてないけど…… 悪くないって言い切って、実は知ってたんじゃないのとまで言ってるってことは高市総理を嘘つき呼ばわりしてることになるけど大丈夫そう？》