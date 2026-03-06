3月6日に初戦の台湾戦を迎える侍ジャパン。ドジャース・大谷翔平（31）もメンバーとして2月下旬に帰国しており、日本中が「大谷フィーバー」に沸いている。スポーツ紙記者が語る。【写真を見る】帽子にメガネを合わせた真美子さんの過去の私服姿。羽田空港にファミリーで到着した大谷の“パパの姿”「チームは名古屋と大阪に遠征し練習試合を消化。大谷も遠征に同行し試合前練習で汗を流しましたが、観客席のファンが大谷をでき