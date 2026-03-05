イラン情勢の緊迫が続く中、高市首相は5日、ドイツのメルツ首相と電話会談を行い、「イランの行動を非難する」と述べました。およそ20分間行われた電話会談の冒頭、メルツ首相からアメリカのトランプ大統領との会談などを踏まえた国際情勢などの説明があったということです。これを受けて高市首相は、「イランの攻撃がエネルギー施設を含む民間施設や外交施設などにまでおよび、民間人の死者も発生している。こうしたイランの行動