松竹芸能は5日、俳優・勝呂誉さんが1月23日午後4時、肺がんのため都内病院で亡くなったと公表した。85歳だった。【写真】円谷プロの異色作…勝呂誉さんも出演していた『怪奇大作戦』同社公式サイトに訃報を掲載。「弊社所属の俳優、勝呂誉（すぐろ ほまれ）が、2026年1月23日（金）16時00分頃、肺がんのため、都内病院にて永眠いたしました」と伝えた。「葬儀ならびに告別式につきましては、近親者のみにて滞りなく相済ませ